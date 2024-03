Polizei Gütersloh

POL-GT: Deutlich alkoholisierter Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Auf der Jordanstraße ereignete sich am Sonntagnachmittag (10.03., 16.25 Uhr) ein Alleinunfall eines 32-jährigen Motorradfahrers, welcher sich dabei schwer verletzte. Zuvor befuhr der Gütersloher mit einem Kleinkraftrad die Jordanstraße in Richtung Merschweg. In einer Rechtskurve verlor der 32-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Da der Gütersloher weder Schutzkleidung noch einen Helm getragen hatte, verletzte er sich bei dem Sturz schwer.

Zeugen verständigten anschließend den Rettungsdienst und die Polizei. Noch während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des gestürzten Kradfahrers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck. Der 32-Jährige pustete einen Wert von über zwei Promille.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 32-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Dort wurde dem Gütersloher dann auch die Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit wurde eingeleitet. Der geschätzte Sachschaden blieb gering.

