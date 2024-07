POL-MS: Unbekannter schlägt Rettungssanitäter an der Hafenstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitagmorgen (28.06., 05:35 Uhr) versucht, in ein Gemeindehaus an der Breslauer Straße einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter zunächst, die Tür aufzuhebeln. Anschließend schlugen sie ein Fenster ein. Das hörte eine Anwohnerin, sie gab sich zu erkennen und die Täter flüchteten auf ...

