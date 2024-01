Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kurzer Weg / Am Annenhof;

Unfallzeit: zwischen 30.01.2024, 14.00 Uhr, und 31.01.2024, 05.30 Uhr;

Ein Unbekannter ist in Bocholt offensichtlich gegen ein Verkehrsschild geprallt und anschließend gegen eine in der Nähe stehende Holzhütte. Dazu kam es zwischen Dienstagnachmittag an der Kreuzung Kurzer Weg / Am Annenhof. Zurück blieben Fahrzeugteile, die nach ersten Erkenntnissen zu einem grau lackierten VW Golf gehören könnten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell