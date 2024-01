Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer weicht aus und stürzt

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Stadtlohner Straße / Up de Hacke / Südlohner Diek;

Unfallzeit: 26.01.2024, 05.20 Uhr;

Gegen einen Bordstein gefahren und dabei gestürzt ist ein Radfahrer am Freitagmorgen in Vreden. Der Vredener war gegen 05.20 Uhr auf der Stadtlohner Straße aus Richtung Winterswyker Straße kommend in Richtung Stadtlohn unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr Stadtlohner Straße / Up de Hacke / Südlohner Diek habe nach Angaben des Vredeners ein Autofahrer hinter ihm das Licht aufgeblendet sowie den Motor hörbar aufheulen lassen. In der Annahme, dass er Platz machen solle, lenkte der Radfahrer hinter dem Kreisverkehr auf den Gehweg, wobei er an der Bordsteinkante hängen blieb. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Stadtlohn fort. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet den Autofahrer sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit den Ermittlern unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell