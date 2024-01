Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallbeteiligter gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 30.01.2024, 12.30 Uhr;

Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Borken ein abgestelltes Auto angefahren. Das Geschehen spielte sich gegen 12.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Heidener Straße ab. Der Fahrer des anderen Autos habe sich unmittelbar danach entfernt - ob dieser den vorhergehenden Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Es habe sich bei dem Fahrzeug möglicherweise um einen blauen BMW gehandelt. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

