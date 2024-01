Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drohanruf in Schule eingegangen

Bocholt (ots)

Am Mittwochmorgen ging in einer Schule in Bocholt ein Telefonat mit drohendem Inhalt ein: In einem Klassenraum werde eine Bombe am Nachmittag explodieren, sagte der Anrufer. Polizeikräfte sind vor Ort. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist nicht von der Ernsthaftigkeit der Drohung auszugehen. Eine Durchsuchung des Gebäudes ist erfolgt. Verdächtige Gegenstände fanden die Einsatzkräfte nicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (db)

