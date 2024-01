POL-BOR: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 35 (Gescher Damm), Vollsperrung zwischen Adenauerring und Stadtlohner Straße

Heek (ots) - Tatort: Heek, Stroot; Tatzeit: 29.01.2024, 11.00 Uhr; Die unbekannten Diebe hatten nur kurz ein zuvor gestohlenes Portemonnaie in ihrem Besitz. Bevor sie es auf einem Parkplatz unter einen Wagen warfen, hatten sie das Bargeld herausgenommen und eine Debitkarte im kontaktlosen Zahlungsverkehr eingesetzt. Zu dem Geschehen am Montag gegen 11.00 Uhr kam es in einem Discounter in Heek an der Straße Stroot. Die ...

