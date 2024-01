Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Wohnhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Alfersesch;

Tatzeit: 30.01.2024, zwischen 17.20 Uhr und 19.20 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte am Dienstag in Gescher. Zu dem Geschehen am Alfersesch kam es zwischen 17.20 Uhr und 19.20 Uhr. Unbekannte hatten sich durch eine Terrassentür gewaltsam Zugang in eine Wohnung verschafft. Im Inneren brachen die Täter eine zweite Wohnungstür auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Eindringlinge einen Tresor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell