POL-PDKO: Ermittlungserfolg bei Diebstahlserie aus PKW Polizei Bendorf ermittelt Tatverdächtigen

Koblenz Lahnstein (ots) - Brandmeldungen Am Donnerstag, den 13.07.2023, gegen 12.00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein eine Rauchentwicklung in einem unbewohnten Gebäude in Koblenz-Pfaffendorf in der Bienhornstraße gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei fest, dass in der ehemaligen Mühle eine männliche Person augenscheinlich genächtigt hatte. Durch eine angezündete Kerze ...

