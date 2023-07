Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brandmeldungen und Unfall mit Verletztem

Koblenz Lahnstein (ots)

Brandmeldungen

Am Donnerstag, den 13.07.2023, gegen 12.00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein eine Rauchentwicklung in einem unbewohnten Gebäude in Koblenz-Pfaffendorf in der Bienhornstraße gemeldet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei fest, dass in der ehemaligen Mühle eine männliche Person augenscheinlich genächtigt hatte. Durch eine angezündete Kerze begann eine Matratze zu verschmoren, infolgedessen es dann zu der Rauchentwicklung kam. Der Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, eine Rauchintoxikation konnte anschließend ausgeschlossen werden. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Kurz darauf, gegen 12.30 Uhr, ging bei der Polizei Lahnstein eine erneute Brandmeldung ein, betroffen sei das Seniorenheim "Pro Seniore" in Lahnstein in der Kastanienstraße. Auch diese verlief glimpflich, es handelte sich nicht um ein offenes Feuer, die Einsatzkräfte der schnell eintreffenden Feuerwehr Lahnstein stellten lediglich eine verschmorte Steckdose fest. Ein weiterer Schaden entstand nicht.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Gegen 12.00 Uhr wurde der Polizei Lahnstein ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten gemeldet. An der Unfallörtlichkeit, in der Hermsdorfer Straße in Höhe Zufahrt Am Rasenplatz, bemerkte augenscheinlich ein PKW- Fahrer einen entgegenkommenden Fahrer eines Motorrollers zu spät, als er nach links abbiegen wollte. Auf Grund einer Notbremsung stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich dabei leicht. Eine weitergehende ärztliche Behandlung war zum Glück nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort nicht mehr erforderlich.

