Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen in Weitersburg und Niederwerth

Weitersburg und Niederwerth (ots)

In den vergangenen Tagen kam es wiederholt zu Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen in Weitersburg und Niederwerth. Wir bitten die Bevölkerung, ihre Fahrzeuge zu verschließen und keine Wertsachen in den Fahrzeugen zu lassen.

Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Aufnahmen von Überwachungskameras bitte an die Polizei Bendorf unter 02622-9402/110 oder per Email an pibendorf@polizei.rlp.de

