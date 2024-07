Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei stellt Koffer mit Alben sicher: Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut gesucht

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel:

Die Ermittler der Kasseler Kripo suchen den Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut und wenden sich hierbei mit Fotos an die Öffentlichkeit. Eine Zivilstreife des Kriminaldauerdienstes war Mitte März bei einer nächtlichen Streifenfahrt in der Holländischen Straße, nahe der Heinrichstraße, auf den ihnen hinreichend bekannten 50-Jährigen aufmerksam geworden, der einen Rollkoffer zog und in Richtung Gießbergstraße lief. Die Zivilpolizisten behielten den Mann bis zur Jägerstraße im Blick, wo sich schließlich seine Spur verlor. Dort fand die Streife jedoch an einem Mülltonnenverschlag den zuvor von ihm gezogenen und offensichtlich eilig abgestellten Koffer. Darin befanden sich acht Briefmarkenalben, die offenbar von nicht unerheblichem Wert sind. Da der Verdacht bestand, dass die Gegenstände nicht dem 50-Jährigen, der wegen zahlreichen Einbrüchen hinreichend polizeibekannt ist und inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt sitzt, gehören, stellten die Polizisten die Gegenstände sicher. Bislang konnten sie aber keiner Straftat zugeordnet werden, weshalb die Ermittler nun den rechtmäßigen Eigentümer oder Zeugen suchen, die Angaben zur Herkunft des Koffers und der Alben (siehe Fotocollage) machen können.

Es handelt sich um einen schwarzen Rollkoffer des Herstellers NOWI, der blaue Reißverschlüsse hat. In dem Koffer befanden sich acht Briefmarkenalben in verschiedenfarbigen Ledereinbänden, die teilweise mit Aufklebern und Jahreszahlen versehen sind. Weitere Fotos finden Sie auf der Internetseite der Polizei Hessen unter https://k.polizei.hessen.de/2022783699. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegenkommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell