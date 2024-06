POL-HOM: Einbruch in Sportheim in Homburg Erbach

Bexbach (ots) - Am Montag, den 03.06.2024, zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl auf dem Aloys-Nesseler-Platz in Bexbach. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein mittels Schloss gesichertes Jugend-MTB der Marke "Whistle" in der Rahmenfarbe neongrün. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu ...

mehr