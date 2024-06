POL-HOM: Fahrraddiebstahl auf dem Aloys-Nesseler-Platz in Bexbach

Homburg (ots) - Am 27.05.2014, gegen 17:05 Uhr, wurde ein Abfallbehälter in der Kaiserstraße in Homburg, in Höhe der Bushaltestelle Scheffelplatz, durch einen Schmorbrand beschädigt. Der Schmorbrand konnte durch die FFW Homburg gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung ...

