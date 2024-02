POL-EL: Haselünne - Eine Person bei Unfall verletzt

Haren (ots) - Am Dienstag, im Zeitraum von 7:52 Uhr bis 13:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Jahnstraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf dem Parkplatz der Sporthalle abgestellten VW. Anschließend entfernt sich der Verursacher dann in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in ...

