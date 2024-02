POL-EL: Haren - VW beschädigt

Nordhorn/Denekamp (ots) - Am Sonntag in der Zeit von 13:53 bis 14:19 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Supermarkt Berning an der Straße Johanninksweg in Denekamp ein geparkter, gelber Kia durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, in Verbindung. Rückfragen bitte ...

