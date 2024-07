Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Getränkemarkt in Söhrewald: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in einen Getränkemarkt in Söhrewald-Wellerode eingebrochen und haben Zigarettenschachteln im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch in das Geschäft in der Straße "Beim Gelben Berg" hatte in der Nacht gegen 23:10 Uhr stattgefunden. Die Tatzeit lässt sich relativ genau bestimmen, da die Alarmanlage des Marktes zu dieser Zeit ausgelöst hatte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte es sich um drei bis vier maskierte Täter, die eine Tür mit einem Brecheisen aufgehebelt und sich anschließend offenbar zielgerichtet zu dem Verkaufstresen begeben hatten. Die dort erbeuteten Tabakwaren luden sie anschließend in einen Pkw und flüchteten damit vom Tatort. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen führte nicht mehr zum Erfolg.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell