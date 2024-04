Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Nachtrag zur Meldung vom 14.04.2024, 02:02 Uhr: Polizei sucht mögliche Unfallzeugen u.a. einen LKW-Fahrer

Kerken (ots)

Siehe hierzu folgende die Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5756648

Nach ersten Ermittlungen des Verkehrskommissariats in Geldern fuhr ein derzeit unbekannter LKW an der Unfallstelle vorbei. Man geht davon aus, dass der Fahrer des LKW ein möglicher Unfallzeuge ist und bitte darum, dass sich der Fahrer bei der Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 meldet. Der LKW ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht am Unfall beteiligt gewesen. Sollten noch weitere Personen Zeuge des Unfalls gewesen sein, so sollen auch sie sich bei der Polizei in Geldern unter der oben genannten Nummer melden. (as)

