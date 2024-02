LPI-GTH: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 06.20 Uhr und 16.55 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kleinen Gothaer Straße in Thörey ein. Hieraus entwendeten der oder die Täter unter anderem eine Spielkonsole sowie einen Laptop. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0028295/2024) entgegen. ...

mehr