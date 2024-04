Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfallflucht: Gülle auf der Fahrbahn führt zu Sturz eines Verkehrsteilnehmers

Bedburg-Hau-Till-Moyland (ots)

Am Samstag (13. April 2024) kam es gegen 15:25 Uhr an der Sommerlandstraße / Moyländer Straße in Bedburg-Hau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender hatte die Straße zuvor mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger befahren und dabei Gülle verloren. Ein 29-jähriger Mann aus Kleve befuhr den dortigen Kreisverkehr zum genannten Unfallzeitpunkt aus Fahrtrichtung der Sommerlandstraße (Kleve) kommend und beabsichtigte mit seinem Kleinkraftrad, den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Kalkar zu verlassen. Aufgrund der Verschmutzung verlor der Mann die Kontrolle über das Kleinkraftrad, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Kleinkraftrad wurde leicht beschädigt.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

