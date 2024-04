Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Unfallflucht: Pkw-Fahrer entfernt sich nach Kollision mit Pedelec

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Montag (15. April 2024) kam es gegen 13:50 Uhr an der Einmündung Felix-Roeloffs-Straße / Antoniterstraße in Bedburg-Hau zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Ein 17-jähriges Mädchen aus Bedburg-Hau befuhr mit einem Pedelec den dortigen Geh- und Radweg als ein männlicher Verkehrsteilnehmer beabsichtigte, von der Antoniterstraße auf die Felix-Roeloffs-Straße abzubiegen. Im Zuge des Abbiegevorgangs kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden. Das Mädchen konnte zwar einen Sturz verhindern, verletzte sich aber leicht. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer, welcher in einem weißen Kleinwagen unterwegs gewesen war, entfernte sich von der Örtlichkeit und konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 18 bis 25 Jahre - kurze dunkle blonde Haare - Bart (zwischen 3-Tage- und Vollbart) - weißes kleines Pkw

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell