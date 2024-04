Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Fahrzeug bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Montag (15. April 2024) kam es zwischen 09:30 Uhr und 11:15 Uhr an der Weseler Straße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 70-jähriger Halter einer grauen Mercedes B-Klasse hatte seinen Wagen am rechten Fahrbandrand abgestellt und stellte nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im vorderen Bereich der Fahrerseite fest. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender die Weseler Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr befuhr und es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmende von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung der erforderlichen Personalien zu ermöglichen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell