Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg-Nütterden - Verkehrsunfall

Rennradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Sonntag (14. April 2024) gegen 10:00 Uhr kam es auf der Römerstraße in Höhe der Straße Schwarzwasser zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Rennrad. Eine Gruppe Rennradfahrer fuhr in Zweierreihen auf dem Geh- und Radweg der Römerstraße von Kleve in Richtung Kranenburg. In Höhe der Straße Schwarzwasser tastete sich ein Traktorgespann von einer Einfahrt auf den Geh- und Radweg. Die ersten Rennradfahrer wichen aus, ein 53-jähriger Mann aus Kleve verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Durch den Sturz zog sich der Klever schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell