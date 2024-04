Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kapellen - Verkehrsunfall

Gestürzter Motorradfahrer schwer verletzt

Kapellen (ots)

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer aus Issum stürzte am Samstag (13. April 2024) gegen 19:10 Uhr auf der Straße Zitterhuck zwischen Geldern und Issum. Der 27-Jährige war zusammen mit seiner Lebensgefährtin, die ebenfalls ein Motorrad fuhr, auf der Strecke von Geldern nach Issum unterwegs. Nach Passieren der dortigen Linkskurze und vor der anschließenden Rechtskurve verlor der Issmuer die Kontrolle über ein Motorrad, kam in den Grünstreifen und anschließend im Feld zum Stillstand. Durch den Sturz verletzte sich der 27-Jährige schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Seine Kawasaki ZR 800 C wurde so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit war. Seine Lebensgefährtin sowie einer weitere Zeugin leisteten sofort Erste Hilfe. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell