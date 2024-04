Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer-Wetten - Aufsitzrasenmäher aus Gewächshaus gestohlen

Kevelaer (ots)

Auf dem Blumenheideweg in Kevelaer-Wetten wurde in der Zeit von Donnerstag (11. April 2024), 10:00 Uhr bis Samstag (13. April 2024), 17:00 Uhr durch Unbekannte das Tor eines als Lager für Arbeitsmittel und Werkzeug genutzten Gewächshauses aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten einen dort untergestellter gelber Aufsitzrasenmäher der Marke Stiga. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die im Bereich Blumenheideweg verdächtige Feststellungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten oder aber auch Hinweise auf den verschwundenen Mäher geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell