Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

65 Jahre alter Rollerfahrer weicht Kaninchen aus und stürzt

Kalkar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (12. April 2024) gegen 06:00 Uhr wich ein 65-jähriger Rollerfahrer aus Kalkar einem Kaninchen auf der Fahrbahn aus und stürzte. Der Unfall ereignete sich auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Uedem 200 m hinter dem Ortsausgang. Durch den Sturz verletzte sich der Rollerfahrer schwer und musste in Krankenhaus gebracht werden. Sein Roller, ein roter Piaggio, wurde im vorderen Bereich beschädigt. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrender Radfahrer leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte die Rettungsdienste. (as)

