Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

Pedelecfahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt

Rees (ots)

Am Samstag (13. April 2024) gegen 14:30Uhr kam es an der Kreuzung Weseler Landstraße Rauhe Straße zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Pedelec. Die 63-jährige Fahrerin eines Mini Cooper Cabrio erfasste beim Abbiegen von der Weseler Landstraße nach rechts in die Rauhe Straße die in Richtung Wesel fahrende Pedelecfahrerin. Die 76-jährige Frau aus Rees stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell