Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Kollision zwischen zwei Autos, 52-Jährige schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Freitag (12. April 2024) gegen 16:25 Uhr fuhr eine 52 Jahre alte Frau aus Kleve vom Parkplatz eines Imbiss an der Querallee mit ihrem Ford auf die Fahrbahn, als es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Citroen Picasso in blau eines 44 Jahre alten Mannes aus Kleve kam. Der Klever war auf der Querallee in Richtung Triftstraße unterwegs. Der 44-Jährige erlitt leichte, die 52-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Citroen wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell