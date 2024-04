Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Betrunkener kam Platzverweis nicht nach

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 2.4.2024, 15.15 Uhr warf ein betrunkener Mann auf der Nordstraße in Ahlen eine Bierflasche gegen einen geparkten Pkw, in dem ein 49-Jähriger saß. Dabei entstand ein Sachschaden. Die Flasche flog durch das geöffnete Seitenfenster weiter in den Innenraum, wo sie auslief. Der Münsteraner stieg aus dem Auto aus und wartete auf die Polizei. Die Polizisten erteilten dem alkoholisierten Ahlener nach Klärung des Sachverhalts einen Platzverweis. Diesem kam der 46-Jährige jedoch nicht nach und die Einsatzkräfte nahmen ihn deshalb in Gewahrsam.

