Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Wohnwagen gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Ostermontag, 1.4.2024, 22.30 Uhr und Dienstag, 2.4.2024, 10.00 Uhr einen Wohnwagen, der in Neubeckum im Bereich Hauptstraße/Tiggeskamp abgestellt war. Bei dem Anhänger handelt es sich um ein Fabrikat der Marke Eriba-Hymer, Modell NOVA/465 GOLD EDITION. An dem Wohnwagen war das amtliche Kennzeichen BE-DR 129 angebracht. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Wohnwagens machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell