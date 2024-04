POL-WAF: Oelde. Alkoholisierter Autofahrer verursachte Schaden und flüchtete

Warendorf (ots) - Am Montag, 1.4.2024, 1.20 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Rottmannstraße in Ahlen an. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass das Auto nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Bei dem 52-Jährigen Fahrer bemerkten die Einsatzkräfte Hinweise auf einen möglichen ...

mehr