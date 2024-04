Rees (ots) - Am Montag (15. April 2024) kam es zwischen 09:30 Uhr und 11:15 Uhr an der Weseler Straße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 70-jähriger Halter einer grauen Mercedes B-Klasse hatte seinen Wagen am rechten Fahrbandrand abgestellt und stellte nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im vorderen Bereich der Fahrerseite fest. Nach aktuellem ...

