Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Röllinghausen- Unfallbeteiligtes Fahrzeug gesucht

Hildesheim (ots)

RÖLLINGHAUSEN (cmü). Am 29.11.2023 im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr befuhr eine 58-jährige Alfelderin den Schützenweg in Röllinghausen in Fahrtrichtung Bruchhausstraße. Auf Höhe der Hausnummer 14 fuhr die Fahrzeugführerin an einem geparkten PKW vorbei. In diesem Moment löste sich Schnee vom Dach ihres Fahrzeugs. Die 58-jährige fuhr anschließend an ihre Wohnanschrift. Dort angekommen stellte sie an der rechten Seite ihres Fahrzeugs einen Sachschaden fest. Sie mutmaßte, dass sie beim Vorbeifahren mit dem geparkten Fahrzeug kollidiert war. Sie kehrte umgehend an oben genannte Örtlichkeit zurück, stellte das Fahrzeug aber nicht mehr fest. Die Polizei sucht die Person, die das Fahrzeug in oben genanntem Zeitraum vor der Wohnanschrift Schützenweg 14 geparkt hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell