Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision im Bereich einer Fahrbahnverengung

Verkehrsteilnehmender begeht Verkehrsunfallflucht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (16. April 2024) kam es gegen 11:45 Uhr an der Örtlichkeit "Vor dem Falltor" zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 70-jährige Frau aus Rees befuhr mit einer schwarzen Mercedes A-Klasse, in welcher sich zum Unfallzeitpunkt auch eine 49-jährige Frau aus Rees befand, die Straße "Vor dem Falltor" aus Fahrtrichtung Rees Innenstadt und somit in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs "Vor dem Falltor" / Florastraße / Sahlerstraße / Empeler Straße / Weseler Straße. Im Bereich einer Fahrbahnverengung, welche sich an der genannten Örtlichkeit auf Höhe einer Apotheke befindet, kam es dann zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmenden, welcher wartepflichtig war. Der unbekannte Verkehrsteilnehmende fuhr dennoch in den verengten Straßenbereich ein, wo es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden kam. Durch die Kollision wurde die schwarze A-Klasse der Frau aus Rees am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die Frau den flüchtigen Verkehrsteilnehmenden wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 60 bis 70 Jahre alt - kurze weiße Haare - weißer Spitzbart

Der Mann war in einem bernsteinfarbenen/bräunlichen Fahrzeug, welches vom Aufbau der A-Klasse geähnelt haben soll, unterwegs gewesen. Vom Kennzeichen des Verkehrsteilnehmers konnte die Frau nur Fragmente benennen, diese lauten "KLE-B". Nachfolgend zu diesen Fragmenten sollen sich vier Ziffern auf dem Kennzeichen befunden haben. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei aber nicht nur den flüchtigen Verkehrsteilnehmer, sondern auch eine weitere potenzielle Zeugin. Diese soll sich im Bereich der Apotheke aufgehalten haben und konnte wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 50 Jahre alt - kurze schwarze Haare

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

