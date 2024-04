Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Drei verletzte bei Verkehrsunfall in Kerken

Kerken (ots)

Am 13.04.2024, gegen 17:50 Uhr, befuhr eine 75-jährige Fahrerin eines VW mit ihrem gleichaltrigen männlichen Beifahrer die Klever Straße (B9) in Kerken in Fahrtrichtung Geldern. In Höhe der Überführung Slousenweg beabsichtigte sie ihren Pkw auf der Fahrbahn zu wenden und übersah dabei die hinter ihr in gleiche Richtung fahrende 34-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die Insassen des VW schwer verletzt wurden. Sie wurden mit Rettungswagen dem Krankenhaus Krefeld zugeführt. Zeitweise konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die 34-jährige wurde leicht verletzt dem Krankenhaus Geldern zugeführt. Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war auch das Verkehrsunfallaufnahme-Team des PP Essen und der Opferschutz der Kreispolizeibehörde Kleve im Einsatz. Die B9 war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell