POL-KLE: Goch - Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht: Schwarzer Pkw beschädigt

Goch (ots)

Am Mittwoch (10. April 2024) kam es gegen 14:30 Uhr an der Voßheider Straße in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge beobachtete wie ein silberner Dacia (Modelltyp unbekannt) mit niederländischem Kennzeichen eine abgestellte schwarze Mercedes E-Klasse beschädigte. Nach Angaben des Zeugen kollidierte der Verkehrsteilnehmende im silbernen Dacia mit seiner Anhängerkupplung an der am rechten Fahrbandrand abgestellten schwarzen Mercedes E-Klasse und beschädigte diese im vorderen Bereich der Fahrerseite. Während sich der unbekannte Verkehrsteilnehmende in Fahrtrichtung Kalbecker Straße entfernte, informierte der Zeuge den 57-jährigen Halter aus Goch, welcher die Polizei verständigte. Weitere Infos zum flüchtigen Verkehrsteilnehmenden, welcher nicht der Pflicht nachkam, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen, konnte der Zeuge nicht machen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen und nimmt Hinweise bei der Polizei Kleve (02821 5040) entgegen. (pp)

