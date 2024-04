Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch

Täter steigen durch Fenster ein

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Mittwoch (10. April 2024) auf Donnerstag ein Fenster an einer Firmenhalle an der Ecke Bedburger Weide / An der Molkerei auf. Im Halleninneren versuchten sie die Metalltür zum Aufenthaltsraum aufzuhebeln, als dies nicht gelang flüchteten sie mit einer entwendeten Flex samt Akku in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen und Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell