Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch

Einbruch in Gartenlaube eines Sportvereins

Rees (ots)

In der Zeit von Dienstag (9. April 2024), 19:00 Uhr, und Mittwoch, 18:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Gartenlaube eines Sportvereins an der Ebentalstraße ein. Die Täter gelangten durch ein mittels Holzplatte zugeschraubtes Fenster in Innere und entwendeten eine Kabeltrommel sowie weitere Kabel.

Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugenhinweise werden von der Kripo in Emmerich unter Telefon 02823 7830 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell