Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl von Kfz

Hochwertiger KNAUS Wohnwagen mit Kennzeichen WES-QD847 entwendet

Rees (ots)

In der Zeit von Mittwoch (10. April 2024), 16:45 Uhr, und Donnerstag, 03:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Wohnwagen der Marke KNAUS von einem großen Wohnwagenstellplatz an der Straße Zur Jasba. Die Täter brachen gewaltsam das Vorhängeschloss zum umzäunten Parkplatz auf, entfernten die Wegfahrsperre sowie die Diebstahlsperre an der Deichsel und zogen den nigelnagelneuen Wohnanhänger durch das Tor auf die Straße. Beim Rausziehen wurde der daneben stehende Wohnwagen beschädigt, so dass auch der KNAUS Wohnwagen im hinteren Bereich eine Beschädigung aufweisen müsste. Die Videoaufzeichnung des Parkplatzes wird derzeit ausgewertet. Auf ihrer Flucht schmissen die Unbekannten das Kennzeichen des Wohnwagens, KLE-GW329, weg. Dieses wurde in der Nacht bereits gefunden und der Polizei übergeben. Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 02823 7830 entgegen. (as)

