Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

E-Scooter Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Kleve (ots)

Am Donnerstag (11. April 2024) gegen 07:50 Uhr kam es auf der Straße Flasbloem in Höhe der dortigen scharfen Kurve zu einem Unfall zwischen einem Pedelec und einem E-Scooter. Der 15-jährige Fahrer des Pedelecs passierte die scharfe Kurve in Richtung Sonnenweg, als ihm der unbekannte E-Scooter entgegenkam. Der Unbekannte schaute fortwährend über seine Schulter nach hinten, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer kam. Zwar kam keiner der Beteiligten zu Fall, jedoch verletzte sich der 15-Jährige leicht durch den Kontakt mit dem E-Scooter. Der Unbekannte sagte: "Sorry!" und setzte seine Fahrt fort.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - 15-17 Jahre alt - 175 cm groß - normale Statur - dunkel gekleidet - dunklen lockigen Kurzhaarschnitt - gebräunte Haut, - trug einen dunklen Rucksack.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich eine Gruppe von 3-4 Jugendlichen, vermutlich Schüler der Karl-Kisters-Realschule, auf der Straße Flasbloem.

Sie und ggf. weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell