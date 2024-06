Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Polizei erwischt bekifften Autofahrer

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch (26.06.2024) führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr verstärkt Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit gelegt. Hintergrund ist die Teil-Cannabislegalisierung und die damit verbundene Gefahr, dass Verkehrsteilnehmer unter den Einfluss von Betäubungsmittel oder sonstiger berauschender Mittel ihr Fahrzeug führen. Am Nachmittag wurden der Polizei zwei kiffende Personen im Industriegebiet Mutterstadt gemeldet, welche nun in ein Fahrzeug gestiegen und weggefahren seien. Das besagte Fahrzeug wurde einer Kontrolle unterzogen. Der 22-Jährige Fahrer gab an, dass er das zuvor gerauchte Cannabis ärztlich verschrieben bekommen habe. Das entsprechende Attest war jedoch nicht mehr gültig. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmittel eingeleitet. Zudem mussten acht Ordnungswidrigkeiten aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte, einem Handyverstoß und nicht mitgeführter Dokumente eingeleitet werden.

