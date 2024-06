Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit Roller

Speyer (ots)

Ein 67-jähriger Rollerfahrer befuhr am Mittwoch gegen 09:45 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße von der Bahnhofstraße kommend. Eine 39-jährige PKW-Fahrerin wollte von der Burgstraße in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, sodass der 67-Jährige stürzte. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

