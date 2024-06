POL-PDLU: Leichte Verletzungen nach Auffahrunfall

Speyer (ots) - Am Dienstag gegen 23:45 Uhr machte sich ein 26-jähriger Mann im Bereich der überdachten Fahrradständer am Hauptbahnhof an Fahrrädern zu schaffen. Hierauf wurden Passanten aufmerksam, welche die Polizei verständigten. Der Mann konnte festgestellt werden, wobei er einen soeben entwendeten Fahrradsattel mit sich führte. Der Sattel konnte wieder an das betroffene Fahrrad angebracht werden. Gegen den Mann ...

