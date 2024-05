Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (171/2024) Unbekannte schmieren politische Parolen und Symbole an Mauer in Diemarden - Täter und Höhe des verursachten Sachschadens unbekannt, Staatsschutz ermittelt

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Diemarden, Schulstraße Nacht zu Samstag, 27. April 2024

DIEMARDEN (jk) - Über eine Gesamtlänge von rund fünfzehn Metern haben Unbekannte in der Nacht zum letzten Samstag (27.04.24) die Mauer eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in Diemarden (Landkreis Göttingen) mit Parolen, darunter "ALL COPS ARE BASTARDS", und Symbolen beschmiert.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Das Staatsschutzkommissariat der Polizei Göttingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell