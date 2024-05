Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (169/2024) Einbruch in Feuerwehrgerätehaus in Elliehausen - Geld gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Elliehausen, In der Klappe Nacht zu Donnerstag, 2. Mai 2024

GÖTTINGEN (jk) - Durch ein aufgebrochenes Fenster sind Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag (02.05.24) in Elliehausen (Landkreis Göttingen) in das Gerätehaus der dortigen Freiwilligen Feuerwehr eingestiegen. Im Gebäude hebelten die Täter nach gegenwärtigen Erkenntnissen mehrere Türen auf und verschafften sich Zugang zu weiteren Räumen. Die Einbrecher entkamen anschließend mit einer noch unbekannten Summe Bargeld. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell