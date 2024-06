Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Straßenverkehrsgefährdung mit verletztem Fahrradfahrer

Frankenthal (ots)

Am 26.06.2024, gegen 12.15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mann aus Ludwigshafen den Neumayerring vom Europaring kommend in Richtung Bahnhof. In Höhe der Ackerstraße fuhr er einem vor ihm fahrenden 49-jährigen Fahrradfahrer aus Frankenthal zunächst auf, ohne dass dieser stürzte. Hinter dem Kreuzungsbereich fuhr er ihm nochmals auf, sodass der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte, hierbei touchierte der 41-jährige zusätzlich noch einen am Straßenrand abgeparkten Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der augenscheinliche Grund für das Verhalten des 41-jährigen, er hatte wohl das Gefühl, dass der Fahrradfahrer, welcher zuvor von der Philipp-Karcher-Straße nach links in den Neumayerring eingebogen war, ihm die Vorfahrt genommen habe. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

