Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 25.06 auf den 26.06.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter Kupferschalen im hohen zweistelligen Bereich, welche auf Gräbern des "Waldfriedhof" standen. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zielrichtung der Täterschaft war bisherigen Ermittlungen zufolge ausschließlich Metallgegenstände, welche auf Friedhöfen standen. Sie sind ebenfalls geschädigt oder können sachdienliche Hinweise geben? Bitte setzten Sie sich mit der Polizei Schifferstadt telefonisch unter 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

