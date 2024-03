LPI-NDH: Einbruch ins Bettenlager

Nordhausen (ots) - In einem Discounter am Uthleber Weg in Nordhausen kam es heute zu einem dreisten Ladendiebstahl. Gegen 12:00 Uhr betrat ein 25jähriger Mann den Laden und ging ziestrebig auf ein ausgestelltes eBike zu. Dieses schob er dann am Kassenbereich vorbei, ohne dafür zu bezahlen. Ein couragierter Bürger erkannte die Tat, stellte den Ladendieb und übergab diesen anschließend an die Polizei. Rückfragen bitte ...

