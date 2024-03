LPI-NDH: Unfallverursacher flüchtig

Eichsfeld (ots) - Immer wieder kommt es zu den sogenannten Taschendiebstählen. So auch am Donnerstag, 28.03.2024 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr in der LIDL-Filiale in Leinefelde. Während des Einkaufs wurde der 81-jährigen Geschädigten unbemerkt das Portmonee aus der Tasche entwendet. Hierin befanden sich persönliche Dokumente sowie 500 Euro Bargeld. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

