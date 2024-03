Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: VW Caddy in Nordhausen aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Ein 29jähriger Neustädter hatte am Donnerstag eine Panne mit seinem VW Caddy und stellte diesen deshalb vor einer Werkstatt in der Halleschen Straße in Nordhausen ab. Diesen Umstand nutzte ein Dieb aus. Er brach den VW auf und entwendete aus diesem das Autoradio und eine hochwertige Handkreissäge. Im Anschluss entkam er unerkannt. Der Besitzer des VW kam erst heute zu seinem Fahrzeug zurück und informierte sofort die Polizei. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 1.500 EUR geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell